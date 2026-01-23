Scuole dell’infanzia nel mirino della camorra ad Acerra, arrestati in quattro

PUBBLICITÀ

I Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e della Stazione di Acerra hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di quattro persone gravemente indiziate del reato di tentata estorsione, aggravata dal metodo mafioso.

In particolare gli indagati – uno dei quali all’epoca dei fatti era latitante -, tra i mesi di luglio e ottobre dell’anno 2025, nell’evocare la propria appartenenza alla criminalità organizzata locale, avrebbero reiteratamente minacciato un imprenditore di Acerra richiedendo il pagamento di somme di denaro per consentirgli di continuare a svolgere la propria attività lavorativa.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.