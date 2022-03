Spopola su Instagram il “Tocca a te”, il trend del ‘droppare’ per evitare “un’estate orribile”

“Foto estate 2021, chi non la droppa avrà un’estate orribile“. Da giorni spopola su Instagram il “Tocca a te” che chiede di postare una foto della scorsa estate se non si vuole avere sfortuna nella prossima. Inutile dire che i più superstiziosi non se lo sono fatti ripetere due volte, correndo a pubblicare immediatamente il loro scatto preferito. Sono già milioni gli utenti che non hanno saputo resistere al ‘richiamo’ superstizioso facendo diventare questo ‘adesivo’ un vero e proprio trend.

Cos’è l’adesivo Instagram “Tocca a te”?

Tra le funzioni aggiunte da Instagram negli ultimi aggiornamenti c’è anche quella del “Tocca a te”, ovvero un ‘adesivo’ che crea thread pubblici nelle Instagram Stories. Questa funzione permette essenzialmente agli utenti di rispondere alle Instagram Stories di altri contatti con le proprie seguendo un suggerimento o un certo argomento.

L’adesivo interattivo può essere utilizzato per creare una catena di contenuti in cui ogni utente aggiunge la propria storia. Esempio lampante: un utente pubblica una storia con la foto della scorsa estate e chiede ai suoi seguaci di aggiungere la propria tramite l’adesivo.

“Con i suggerimenti personalizzati e le risposte pubbliche, è possibile condividere l’adesivo e vedere chi risponde nelle proprie Stories”, scrive l’account Twitter di Instagram.

Come utilizzare l’adesivo Instagram “Tocca a te”?

Carica una foto nelle tue Instagram Stories e tocca l’icona degli adesivi in alto a destra Cerca e clicca sull’adesivo “Tocca a te” Scrivi un messaggio sull’adesivo o tocca i dadi per farne generare uno casuale da Instagram. Puoi cliccarlo più volte fino a che non esce una frase a te gradita Tocca “Fine” in alto a destra. Dopo di che potra ruotare, ridimensionare e spostare l’adesivo sulla foto a tuo piacimento. Condividi!

Una volta che si tocca l’adesivo nella storia di qualcuno, è possibile vedere tutti coloro che hanno condiviso una foto seguendo quel trend.