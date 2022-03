Giugliano, annuncio flop sulla riapertura. Gli studenti: “Siamo stanchi di aspettare”

Sono due anni, ormai, che la biblioteca comunale di Giugliano resta chiusa. All’epoca, poco prima dello scoppio della pandemia nel 2020, le motivazioni furono legate a problemi strutturali e di sicurezza. Tuttavia, ad oggi, nonostante i lavori di ristrutturazione e le mille promesse delle istituzioni, la porta della biblioteca resta ancora inspiegabilmente sbarrata.

La riapertura della biblioteca comunale prevista per fine febbraio

Il 18 febbraio, attraverso un post su Facebook, l’assessore Gaetano Coppola comunicava la riapertura della biblioteca comunale. Si leggeva nel comunicato: “Nelle prossime settimane la biblioteca riapre i battenti, grazie ai lavori di adeguamento e messa in sicurezza degli impianti e tanti altri interventi di manutenzione“. Da allora è trascorso un mese, ma i “battenti” devono ancora riaprire. Ad annunciarne in pompa magna la riapertura fu anche il consigliere di Polis Francesco Cacciapuoti, che da tempo si è interessato al caso: “Le porte della Biblioteca comunale si riaprono, dopo un anno tra lockdown, zone rosse e lavori con ritardi. Gli ultimi giorni sono stati intensi, perché abbiamo presentato la SCIA per l’antincendio ed integrato ulteriori dettagli richiesti dai Vigili del Fuoco, ed abbiamo riorganizzato le unità lavorative evitando chiusure ad intermittenza“, scriveva su Fb lo scorso 17 febbraio. Promessa evidentemente disattesa.

Le infinite problematiche che hanno tenuto la biblioteca comunale chiusa

Inizialmente si parlava di una mancanza di personale. Prima di un dirigente incaricato per la gestione della biblioteca, poi di collaboratori che controllassero il GreenPass all’ingresso. L’ultima voce in merito, ad ogni modo, rivela di una “prova generale finita male“. Nello specifico, un guasto al sistema elettrico ha impedito l’agibilità della struttura, rimandandone ulteriormente l’apertura.

L’impegno degli attivisti di Potere al Popolo

La tematica, oltre ad essere cara a tutti gli studenti e le studentesse del territorio, è stata più volte sollevata dagli attivisti di Potere al Popolo – Giugliano. I giovani militanti, infatti, si sono ritrovati più volte nel tentativo di sensibilizzare l’amministrazione comunale in tal senso. Provando ormai da diversi mesi, sul fronte social quanto su quello fisico, ad affrettare la riabilitazione della biblioteca.

La testimonianza di Francesco, studente e militante politico

Proprio uno di questi attivisti, Francesco Pio Alfieri, ha trasmesso ai microfoni di InterNapoli tutta la frustrazione derivante da questa situazione. Francesco, infatti, non parla solo da militante politico, ma anche – e soprattutto – da studente. “Veniamo da anni complicati, sotto molti punti vista. La pandemia ha inevitabilmente costretto noi studenti alla dad, privandoci di molte altre forme di apprendimento. Anche per questo la biblioteca è uno spazio fondamentale. Non solo perché costituisce un ambiente in cui recarsi per studiare, ma anche per il confronto culturale che deriva dall’incontro tra coetanei“.

Biblioteca aperta, biblioteca chiusa

Ciò che emerge dalla conversazione con Francesco Pio, inoltre, è anche l’enorme difficoltà nel reperire informazioni attendibili in merito alla riapertura. Una patina di confusione e disinteresse sembra rivestire tutto ciò che riguarda gli spazi della biblioteca. L’unico modo per accertarsi delle condizioni della struttura, a quanto pare, è quello di recarvisi personalmente. Anche l’auditorium situato all’interno dei locali, sottoposto a ristrutturazione, risulta essere attualmente un ambiente inutilizzato, nonostante il grande potenziale.

La riapertura della biblioteca comunale prevista tra massimo due settimane

A chiarire la vicenda ai nostri microfoni è l’assessore Coppola. “Si tratta di questione di giorni, un paio di settimane al massimo”, chiarisce. “Purtroppo c’è stato un problema di sovraccarico al contatore che ne ha causato un guasto non prevedibile”.