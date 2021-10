Antonio Pannone ha conquistato il Municipio di Afragola al ballottaggio contro Gennaro Giustino. Gli elettori hanno affidato la guida della città al centrodestra. Il centro moderato siederà all’opposizione insieme al candidato Antonio Iazzetta, uscito sconfitto al primo turno.

Il consiglio comunale di Antonio Pannone

Afragola ha un nuovo sindaco. Antonio Pannone indosserà la fascia tricolore. La sua squadra siederà tra le fila della maggioranza. Per Fratelli d’Italia entrano Biagio Castaldo, Assunta di Maso, Tignola Giuseppina. Per Afragola Futura Pannone sindaco: Castaldo Francesco, Tralice Sara, Migliore Giuseppe. Noi con Afragola: Sepe Maria Carmina, Fusco Francesco, Affinito Giuseppe. Nuova Città: Nespoli Chiara, Di Maso Gianluca. Scelta Democratica /Terra Nostra: Lanzano Antonio. Per Cantiere Afragola Ausanio Arcangelo. Pensiero Comune: Zanfardino Benito. Afravola: Iazzetta Raffaele.

L’opposizione è formata da Gennaro Giustino. Lista A Viso Aperto: Zanfardino Benito, Caiazzo Antonio, Raffaele Botta. Forza Italia: Giacinto Baia. Afragola Libera: Vincenzo De Stefano. Iazzetta Antonio candidato sindaco. Lista Tuccillo: Crescenzo Russo. Movimento Cinque stelle: Salierno Marianna.

Le dichiarazioni del nuovo sindaco Antonio Pannone

Antonio Pannone è il nuovo sindaco di Afragola. A poche ore dal risultato del ballottaggio non ha trattenuto l’entusiasmo. “Il cuore deve essere illuminato dalla ragione. Gli afragolesi hanno scelto col cuore e con la ragione. Oggi c’è la svolta e da domani si inizierà a lavorare per il bene comune e tutto ciò lo scriveremo insieme. Siamo pronti ad incamminarci lungo il sentiero di un nuovo viaggio che condurrà Afragola ad una stagione di speranza. La speranza di un “Buongoverno” che, grazie alla collaborazione di tutti i cittadini, diventerà semplicemente certezza. Grazie per aver creduto in me, nella mia storia e nella mia squadra. Vi assicuro che sapremo, insieme, cogliere questa nuova sfida con tanto entusiasmo e con la passione di sempre. Quando lavoriamo per gli altri, diventiamo persone migliori.

Le dichiarazioni dello sconfitto Gennaro Giustino

Antonio Pannone prende la fascia lasciando Gennaro Giustino all’opposizione. Giustino continuerà la sua azione amministrativa: “Non è un percorso che termina qua, perché la politica non è solo governo. Inizieremo a costruire sin da subito un’alternativa politica seria arricchita da questa bellissima esperienza. Forse non dal consiglio comunale ma certamente tra la mia gente. Afragola è casa mia e continuerò a restare al suo fianco come fatto in questi anni. Con passione e senso di responsabilità. Ora è il tempo della riflessione, dei ringraziamenti ai candidati, agli eletti, ai giovani che hanno creduto in noi, ai cittadini che ci hanno dato fiducia. Non tradiremo il vostro mandato, anzi lo onoreremo con orgoglio e con forza e… a viso aperto. Come sempre. Viva Afragola”