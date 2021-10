Il Napoli premia i suoi tifosi. Gli uomini di Spalletti scenderanno in campo questo giovedì al Maradona contro i polacchi del Legia Varsvia, nel match valido per il terzo turno della fase a gironi di Europa League. C’è grande entusiasmo tra i tifosi non solo per il primato in campionato, ma anche per la capienza dello stadio allargata al 75%. E visto che gli azzurri necessitano a tutti i costi di una vittoria, la società ha deciso di “premiare la tua fede”.

Lo sconto per Napoli-Leicester

Promozione speciale per tutti i tifosi che andranno allo stadio a vedere Napoli-Legia Varsavia. Coloro infatti che acquisteranno o hanno acquistato un biglietto per il match di giovedì, potranno usufruire di uno sconto del 50 per cento sul tagliando per la sfida Napoli-Leicester in programma il 9 dicembre, conservando il biglietto della gara contro i polacchi.