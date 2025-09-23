Picchiato e lasciato in strada a Napoli, mistero sull’aggressione

PUBBLICITÀ

La Polizia di Stato di Napoli sta indagando sull’aggressione subita stanotte da un 39enne del Camerun trovato senza sensi a terra e accompagnato dal 118 nel Cto della città. L’uomo, che per fortuna non è in pericolo di vita, sarebbe stato colpito con violenza al volto: ha riportato una vistosa ferita all’orecchio sinistro e una frattura delle ossa del volto. Ad occuparsi degli accertamenti sono gli agenti dell’Upg della Questura.