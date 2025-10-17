PUBBLICITÀ
Caos all’Asl di Pozzuoli, dipendente aggredita da una 54enne

Nella giornata di mercoledì, la Polizia di Stato ha denunciato una 51enne napoletana con precedenti di polizia, anche specifici, per danneggiamento e lesioni personali aggravate.

In particolare, gli agenti del Commissariato di Pozzuoli, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala Operativa, sono intervenuti presso lo sportello C.U.P. di Monteruscello dell’A.S.L. Napoli 2 Nord per la segnalazione di un’aggressione ai danni di personale sanitario.

Giunti prontamente sul posto, i poliziotti sono stati avvicinati da due dipendenti della struttura sanitaria le quali hanno raccontato che, poco prima, una donna aveva danneggiato un divisorio in plexiglass posto sul desk di accettazione e poi aveva aggredito verbalmente e fisicamente una delle due per futili motivi. Poco dopo, gli operatori hanno rintracciato la prevenuta presso la propria abitazione e l’hanno denunciata.

