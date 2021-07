Venerdì di sangue a Napoli, un uomo è stato lasciato all’esterno dell’ospedale San Paolo. Si tratta di Francesco Divano, centrato dai colpi di pistola. Alle 17:30 circa presso il pronto soccorso dell’ospedale di Fuorigrotta è arrivato cosciente, raggiunto da più colpi d’arma da fuoco. Non dovrebbe essere in pericolo di vita. Divano, che vanta numerosi precedenti per droga, è stato subito ricoverato ma non ha potuto fornire versioni su come siano andati i fatti. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Bagnoli per ricostruire la dinamica dell’evento. I militari stanno indagando anche sulle modalità d’arrivo di Divano al pronto soccorso dell’ospedale di Fuorigrotta. Il suo ultimo arresto risale al dicembre del 2012 quando l’uomo fu arrestato perchè sorpreso a violare i domiciliari a Casal di Principe.

La guerra in corso a Pianura

Il ferimento di Divano potrebbe essere diretta conseguenza del clima di tensione che si vive da tempo a Pianura. Sono due i ras che da tempo cercano di accaparrarsi le piazze di spaccio nel quartiere. Da una parte il gruppo Carillo (erede di quel che resta dei Pesce-Marfella) che da tempo sta cercando di riorganizzarsi e contro il cui reggente lo scorso pomeriggio era indirizzata l’ennesima stesa (leggi qui l’articolo). I Carillo sono da mesi in guerra con i Calone-Marsicano, gruppo che ha preso il posto dei Mele prima dell’incarcerazione dei suoi capi. Si tratterebbe così dell’ennesimo capitolo di una guerra infinita. Proprio Antonio Calone da qualche tempo avrebbe preso le distanza dal suo ex alleato Umberto Loffredo, ras conosciuto nel quartiere con il soprannome di ‘Padre Pio’.

A Pianura alleanze cambiate

Nei mesi precedenti Carillo era invece attribuito come particolarmente vicino al ras Maurizio Legnante ‘o taleban’, elemento di spicco del Rione Traiano. La vicinanza tra i due era interpretata soprattutto in chiave anti-Calone, gruppo egemone nella zona di via Comunale Napoli. Scenario totalmente cambiato nelle ultime settimane con Legnante visto ‘camminare insieme’ ad elementi vicini ad Antonio Calone e Carillo palesemente isolato. Resta da capire anche il posizionamento dei gruppi di Pianura rispetto alle tensioni maturate nelle scorse settimane nella vicina Fuorigrotta e culminate con l’omicidio di Antonio Volpe, reggente dei Baratto-Volpe (leggi qui l’articolo).