È in corso di pubblicazione l’ordinanza sindacale di interdizione temporanea alla balneazione nel tratto del litorale cittadino da Largo Nazario Sauro fino a Marechiaro. Il servizio Arpac, all’inizio della settimana, ha provveduto ad effettuare dei campionamenti del mare del litorale napoletano a seguito delle abbondanti precipitazioni temporalesche che hanno interessato la città e la sua provincia ed ha rilevato presenza di inquinanti che ne impediscono la balneazione. «I funzionari dell’ARPAC hanno assicurato che, quanto prima possibile, verranno eseguiti ulteriori campionamenti per fare in modo di verificare al più presto il superamento della criticità» ha dichiarato l’assessore Menna. «Intanto è possibile l’elioterapia e quindi l’accesso alla spiaggia ma non la balneazione. Aspettiamo con fiducia i risultati del prossimo campionamento che consentano la revoca dell’ordinanza in atto. Anche questo fenomeno che ha riguardato la città e la costiera dei paesi limitrofi, ci fa capire l’impatto che ha nella nostra vita quotidiana il cambiamento climatico», ha concluso la Menna.

