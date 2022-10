Agguato armato in strada, ucciso il padre del killer del figlio del boss

Un uomo di circa 50 anni è stato ucciso con alcuni colpi d’arma da fuoco in un agguato avvenuto per strada in via Salvo D’Acquisto. Si tratta di Gerardo Lorenzo Tammaro, padre di Mirko Tammaro il giovane di 26enne reo confesso dell’omicidio di Andrea Gaeta 20 anni, figlio di un presunto boss locale, ucciso la notte tra il 3 e il 4 settembre scorso per motivi legati ad una contesa per una ragazza. Fu l’uomo a convincere il figlio a costituirsi. Sul posto stanno operando i carabinieri per i rilievi del caso

L’OMICIDIO TAMMARO

Ad inizio settembre si costituì Mirko Tammaro, il ragazzo di 26 anni di Ortanova con precedenti per furto in affidamento da un anno ai servizi sociali, presunto omicida di Andrea Gaeta di 20 anni alla periferia del comune foggiano. La pistola, gettata nelle campagne subito dopo l’omicidio del delitto, è stata ritrovata e sequestrata dai Carabinieri.

I carabinieri sono stati avvertiti da una telefonata anonima. Il corpo della vittima era nella sua auto, sul sedile del guidatore, nella zona industriale di Orta Nova. I militari hanno recuperato sull’asfalto cinque bossoli di una pistola di piccolo calibro. Andrea Gaeta è stato colpito a un fianco e al busto. In nottata i militari hanno ascoltato una decina di persone vicine alla vittima per cercare di ricostruire gli ultimi istanti di vita del giovane. Gaeta era titolare di un’agenzia di autotrasporti e viveva con i genitori.