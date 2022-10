Il gip incastra Alessia Pifferi: “Nessun disagio psichico, lei sempre consapevole”

Alessia Pifferi, la donna di 37 anni arrestata il 21 luglio e accusata di omicidio volontario per aver lasciato la sua bambina di quasi un anno e mezzo, Diana, a casa da sola per sei giorni con solo un biberon di latte, “anche dopo l’ingresso in carcere, come attestano le relazioni del Servizio di psichiatria interna” di San Vittore “si è sempre dimostrata consapevole, orientata e adeguata, nonché in grado di iniziare un percorso, nei colloqui psicologici periodici di monitoraggio, di narrazione ed elaborazione del proprio vissuto affettivo ed emotivo”. A scriverlo è il gip di Milano, Fabrizio Filice, nel provvedimento con cui ha respinto la seconda istanza della difesa che chiedeva di far accedere esperti in carcere per una consulenza neuroscientifica.

Una “prospettiva” che “allo stato non si aggancerebbe ad alcun elemento fattuale”, anche perché la 37enne non ha alcuna “storia di disagio psichico” nel suo passato. Gli avvocati della difesa miravano ad un particolare accertamento “neuroscientifico-cognitivo” per “cercare di sondare il funzionamento strettamente cognitivo dell’indagata”. E con la “espressa finalità”, scrive il gip, da parte della difesa di “incidere sul processo interpretativo del giudice”, che dovrà valutare nel procedimento l’eventuale dolo dell’azione commessa.

Secondo il giudice ci sono “suggestive adesioni in campo accademico” sul fronte dell’utilizzo delle neuroscienze, ma, ad ogni modo, non si può permettere che una consulenza di questo tipo entri nel processo senza contradditorio. Ad ogni modo, il gip afferma che teoricamente non si può escludere “una possibile utilità della prova neuroscientifica come supporto al processo decisionale del giudice”, ma a disporre una eventuale perizia sarà, se necessaria, il giudice stesso.