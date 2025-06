Agguato nel Beneventano, 2 ragazzi centrati dai colpi di pistola

PUBBLICITÀ

Due trentenni di Dugenta sono stati feriti – uno è in condizioni gravi, ma non in pericolo di vita – da colpi da arma da fuoco mentre erano all’interno di una Fiat Panda. E’ successo stamani in aperta campagna a Dugenta, in provincia di Benevento.

Il ferito più grave è stato colpito all’addome mentre l’altro al braccio. Scattato l’allarme, sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri che hanno avviato le indagini. Nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella secondo la quale i colpi sarebbero stati sparati pensando che in quella macchina potessero esserci dei malviventi.

