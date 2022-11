Al via il Mondiale in Qatar, tanti gli artisti nella cerimonia inaugurale ma nessun big

Ci siamo. Inizia il Mondiale in Qatar, il primo nella storia ad essere disputato in un Paese del Medio Oriente. Domenica 20 novembre, alle 17 ora italiana, ci sarà la gara inaugurale che vedrà i padroni di casa del Qatar affrontare l’Ecuador, in un girone A che vedrà protagoniste anche Olanda e Senegal. La gara sarà visibile in chiaro su Rai Uno.

MONDIALE AL VIA, CHI SI ESIBIRA’ NELLA CERIMONIA INAUGURALE

Prima della gara inaugurale tra Qatar ed Ecuador, ci sarà la consueta cerimonia inaugurale, uno dei momenti simbolici della Coppa del Mondo. In programma alle 16 ora italiana, saranno diversi gli artisti che si esibiranno: Jeon Jung-kook, membro della band K-Pop dei BTS è confermato ufficialmente al pari di Trinidad Cardona, Davido e Aisha, che hanno composto la canzone ufficiale del Mondiale.

Band e artisti scelti dall’organizzazione daranno vita all’evento canoro poco prima della sfida tra Qatar ed Ecuador. Presente anche Lil Baby. Il tutto si svolgerà nello stadio Al-Bayt di Al-Khor.

DOPO DUA LIPA, ARRIVA ANCHE IL NO DI SHAKIRA

Dopo il no ufficiale di Dua Lipa e Rod Stewart, arriva anche quello di Shakira. Nulla ancora di ufficiale, ma, come riferito dalla giornalista spagnola Adriana Dorronsoro, l’artista colombiana non si esibirà alla cerimonia inaugurale di Qatar 2022.

Shakira, ex compagna di Gerard Piquè, difensore del Barcellona e della nazionale spagnola che da pochi giorni ha annunciato il suo ritiro dal calcio giocato, fece ballare il mondo intero con la sua “Waka Waka”, colonna sonora del Mondiale in Sudafrica del 2010.