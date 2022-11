Incidente sull’Asse Mediano, automobilista inchioda per ‘sfuggire’ all’autovelox

Inchioda sull’Asse Mediano per sfuggire all’autovelox e provoca un incidente. Succede poco prima l’uscita per Aversa Nord, nel territorio di Casaluce. Fortunatamente, il tamponamento a catena non ha regitrato feriti.

Già la scosa settimana, si legge su Edizione Caserta, la stessa dinamica era stata registrata sempre nei pressi dell’uscita Aversa Nord. Coinvolte diverse vetture. A settembre, invece, in territorio di San Marcellino furono decine le auto rimaste intrappolate di notte a causa di una autobombilista che inchiodò appena vide l’autovelox.

A luglio, stesse modalità ma esito diverso. In quell’occasione infatti, il tentativo di evitare una multa causò un incidente con alcuni feriti. Intervenne un’ambulanza che medicò le persone coinvolte, fortunatamente tutti feriti lievemente.