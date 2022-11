“Posso essere tuo padre?”. Proposta di ‘matrimonio’ alla figlia della compagna

Dopo aver conquistato il cuore della mamma si assicura anche di quello di sua figlia, dopo la proposta di matrimonio arriva la dolce richiesta per farle da padre: “Ti amerò per sempre“. Il video delle proposte è stato pubblicato su Tik Tok diventando virale in pochissimo tempo.

L’emozionante proposta

Il video, pubblicato dall’account ‘@taylornally1’, immortala uno dei momenti più belli per questa neo-nata famiglia. Il compagno della mamma ha infatti scelto di rendere la già emozionante proposta di matrimonio ancora più indimenticabile. Con uno stupendo anello l’uomo decide di chiedere alla propria compagna di sposarlo; lei dice di si ed emozionata mostra l’anello alla figlia.

La donna, infatti, è già mamma di una bimba di nove anni, quest’ultima compare nel video poco dopo il fatidico si della mamma. Stupita ed incuriosita dalle voci di gioia la bimba ne chiede il perché, così la mamma le mostra il suo anello. “È carino!. Cos’è successo?” risponde lei ed è in questo momento che il futuro marito della mamma si inginocchia verso di lei.

Dopo aver già chiesto alla sua compagna di condividere la vita insieme l’uomo chiede, con un altro anello, anche alla piccola di essere il suo papà. In ginocchio e con uno scatolino aperto l’uomo chiede alla piccola: “Ho una domanda davvero importante. Vuoi essere mia figlia? Posso essere tuo padre?” e la bimba scoppia subito in lacrime. “Sì, sì” risponde emozionata la piccola correndo poi ad abbracciarlo mentre lui le promette “Ti amerò per sempre lo prometto. E mi prenderò cura di te e di tutto“.