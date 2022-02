Lutto all’istituto alberghiero di Aversa, morta la professoressa Lucia: “Mancherai tantissimo”

Giorni di dolore quelli che vive la comunità di Aversa, dove una professoressa dell’Istituto Alberghiero, Lucia Iorio, ha perso la vita a 71 anni. Il messaggio di cordoglio è arrivato dalla nipote, che si chiama Ida. “Sei stata geniale zia Lucia, sopra le righe, ironica e di uno spessore culturale come pochi”.

La dedica della nipote della prof

Il messaggio della nipote, poi, continua. “La morte rende tutti uguali, è vero, e ci sono momenti di intimità che cogli, come lo sguardo di un marito che guarda per l’ultima volta la moglie, o di un figlio che non vuole lasciare quel corpo. Sei stata geniale zia Lucia, sopra le righe, ironica, di uno spessore culturale come pochi. Io sono sempre stata come te, dicevano che da giovani ci assomigliavamo…tu eri Iorio pura, come lo sono io , come lo è papà e come nonno Salvatore. Mi mancherai molto di più di quello che immagini. Ciao Zia Lucia.”