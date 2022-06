Incendio in un capannone industriale a San Pietro a Patierno: paura tra i residenti

Attimi di paura poco fa nel quartiere San Pietro a Patierno. Un incendio si è sviluppato in via provinciale a Caserta all’interno di un capannone di legnami. Ad andare a fuoco il tetto in eternit. Sul posto, allertati dal titolare dell’azienda, sono giunti i vigili del fuoco per domare le fiamme e capire quali siano le entità dei danni. Non ci sono feriti, solo tanto spavento per i residenti dei complessi residenziali circostanti.

«Da tempo stiamo chiedendo la verifica di questo capannone, visto che il tetto è costituito da amianto a quanto abbiamo capito, che è un materiale altamente nocivo» affermano gli abitanti della zona.