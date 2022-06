Manuela Arcuri si sposa, addio al nubilato a Mykonos tra feste e brindisi

“Che vacanza indimenticabile!” scrive Manuela Arcuri dopo aver pubblicato gli scatti del suo addio al nubilato. L’attrice si prepara a sposare Giovanni Di Gianfrancesco sul lago di Bracciano il prossimo 22 luglio, intanto si è rilassata a Mykonos con un gruppo di amiche. Balli sfrenati, cene lussuose, chiacchiere e risate per la movida in Grecia.

Posta alcuni video ricordo nelle sue storie per immortalare il divertimento sfrenato con le amiche più care. Manuela Arcuri appare davvero serena e sexy. Tra poche settimane sposerà l’imprenditore edile di 44 anni, originario di Monterotondo in provincia di Roma, con cui fa coppia dal 2010. L’attrice Di Gianfrancesco si sono sposati a Las Vegas alcuni anni fa, ora la decisione di promettersi amore eterno con rito religioso in Italia.

“Non è assolutamente interessato alla mia popolarità, al fatto di apparire. E questa cosa mi piace tantissimo, non sta con me per finire sui giornali. L’opposto di altri miei fidanzati. Giovanni ama Manuela e non la Arcuri”, aveva spiegato tempo fa. E pare proprio questo il successo di questa coppia affiatatissima dello showbiz.

HA CEDUTO, A 45 ANNI – Insomma, è tutto vero: Manuela Arcuri ha ceduto al fidanzato Giovanni Di Gianfrancesco e lo sposa (in chiesa) a 45 anni. I due fanno coppia da ben dodici anni e hanno anche un figlio insieme. Ma ora, ecco che arriva la cerimonia con il più classico degli abiti bianchi. Appuntamento il 22 luglio sul Lago di Bracciano, nella stessa location in cui sono sposati anche Tom Cruise e Katie Holmes. Ma prima, largo all’addio al nubilato!