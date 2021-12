“Posto più strano dove hai fatto l’amore?”. Alessia Marcuzzi fa impazzire i fans

“Posto più strano dove hai fatto l’amore?”. La domanda a bruciapelo di un follower non ferma certo Alessia Marcuzzi che in una serie di botta e risposta con i fan parla di tutto. Alla domanda “intima” risponde con l’icona di un aereo che disegna con il suo fumo un bel cuoricino. E lascia così tutti senza fiato a pensare. Chissà quando è successo, con chi e durante quale volo. La fantasia… vola! Solo pochi giorni fa la conduttrice tv aveva lasciato senza parole gli ammiratori quando aveva mostrato i vibratori che tiene nel cassetto.

Alessia Marcuzzi e le stories hot

Dopo aver messo in bella mostra i suoi sex toys, Alessia Marcuzzi continua a stuzzicare la fantasia dei suoi follower. Alla domanda sul posto più strano dove ha fatto l’amore, la conduttrice ha risposto con l’immagine di un aereo che disegna con il suo fumo un cuore. Non è dato sapere quando e con chi sia successo, ma tanto è bastato per far… volare con la fantasia. Pochi giorni fa l’ex iena ha mostrato i suoi vibratori, ascesondando la curiosità dei suoi fan più maliziosi. Alcuni seguaci infatti avevano chiesto ad Alessia se fosse favorevole all’utilizzo dei sex toys, e la 49enne ha aperto il suo cassetto dei piaceri, invitando scherzosamente tutti a mantenere il segreto.

Poi dà consigli su come far ingelosire i fidanzati

Fai finta di andare in discoteca, ti mandi i fiori da sola, esci con la tua amica, vai a cena fuori. “Se tu lo fai ingelosire, mette i like solo a te e non si fila più le altre” aggiunge. Ironica e divertente a chi le domanda di mostrare l’intimo, la Marcuzzi danza mostrando un paio di slip rossi in pizzo indossati sopra i leggings neri.

E della vita da sposata che dice? Inquadra il marito Paolo Calabresi Marconi che è intento a mettere il cappottino al cane e dice: “Esiste solo lui”. E poi riprende il suo appartamento decorato per Natale, di cui va molto fieri e chiarisce: “E’ stato Paolo a mettere le lucine. Il merito è suo”.