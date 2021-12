Alessia Marcuzzi senza freni, la confessione: «L’ho fatto su un aereo con un calciatore»

Alessia Marcuzzi continua a sorprendere e lo fa, come suo solito, rispondendo alle domande dei suoi follower su Instagram. La showgirl, infatti, non si fa scrupoli a confidarsi con i suoi oltre cinque milioni di seguaci. Dopo aver rivelato di avere una collezione di sex toys, la Marcuzzi – nella scorsa settimana – ha parlato anche del posto più strano dove ha fatto l’amore: su un aereo. Inutile dire che, dopo la confessione, in molti hanno cercato di capire chi sarebbe l’uomo con cui abbia condiviso l’insolita esperienza.

La Marcuzzi ha preferito non continuare con i dettagli, anche se ci ha pensato il settimanale ‘Chi’ a parlare degli altri dettagli. «Gli indizi portano a uno dei primi incontri che la showgirl ebbe con un ex portiere di calcio, poi diventato suo fidanzato», riporta il settimanale. A questo punto è impossibile non pensare a Carlo Cudicini, ex portiere del Chelsea. Quest’ulitmo ha avuto una relazione con Alessia durata ben 5 anni (dal 2003 al 2008).

Alessia Marcuzzi, diretta hot su Instagram: “La collezione di vibratori…”

Alessia Marcuzzi: “Vi porto nell’altro mio arsenale. Zitti, però…”. Queste le parole dell’ex compagna dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi. La stories postata sul proprio account Instagram dalla nota showgirl sta facendo impazzire i suoi followers. E così sono spuntati alcuni vibratori dall’armadio. “Sssh“, ha detto Alessia, regalando un sorriso ai suoi oltre 5 milioni di follower.

La conduttrice tv ha deciso di accontentare i fan rispondendo alle loro domande in una serie di storie. Domande anche piuttosto intime e attinenti la sfera privata. E quando qualcuno le ha chiesto se era favorevole o no all’uso di vibratori, Alessia ha aperto il cassetto mostrando la sua… collezione. Una serata decisamente frizzante che, sotto l’hashtag #alexinthebox, ha visto la Marcuzzi a disposizione dei follower per soddisfare più curiosità possibili. E anche le più varie. Si è andati dal colore e dalla lunghezza dei capelli, alla canzone preferita. Da quando tornerà in televisione a quali sono i suoi affetti più cari.

C’è stato spazio anche per un fuoriprogramma, ovvero una chiamata in diretta di suo figlio Tommy mentre si trovava da un tatuatore. E poi gli argomenti più intimi. A chi le chiedeva di esaudire il suo desiderio di fare sesso con lei Alessia ha risposto con un cetriolo che cantava “je t’aime”, chi la invitava a “uscirle!” si è mostrata in un nudo vedo-non vedo. E poi l’argomento sex toys. Alla domanda “vibratori sì o no?”, la Marcuzzi, invitando scherzosamente tutti a mantenere il segreto, ha aperto il suo armadio mostrando una discreta collezione in materia.

L’ultimo exploit della conduttrice tv è stato inaugurare un format spiritoso e piccante sulle sue Instagram Stories: “Ogni martedì alle 21.00 vorrei provare a fare una cosa divertente con voi qui su IG: aprirò dalla mattina sulle mie storie una Box Domande, dove potrete chiedermi tutto ciò che volete. Chiacchiere e consigli di stile, di amore, di lavoro, di bellezza, di ca…ate…tutto! E quando dico tutto è tutto”.