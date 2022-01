Da «Ce l’ha d’oro?» alla busta chiusa, Alessia diventa la regina dei social dopo ‘C’è posta per te’

La storia di Alessia e Giovanni a C’è Posta per Te è stata certamente tra le più seguite. La (ex) coppia di Boscoreale si è presentata in studio dopo che, lui, si è rivolto a Maria De Filippi per farsi perdonare un tradimento. Non uno qualsiasi, perché Giovanni ha intrattenuto una relazione clandestina proprio con sua cugina, nel momento più dedicato di tutti. Alessia, infatti, aveva subito un aborto spontaneo e da lì il suo compagno è caduto nella tentazione.

Alessia diventa l’idolo del web

La puntata prosegue, Giovanni è visibilmente pentito e cerca in ogni modo di farlo capire. In realtà è anche più che evidente e se ne accorge anche Alessia, che riferendosi a lui si riferisce a Maria De Filippi confessandole: “Mi spiace vederlo così“. Poi però sentenzia: “Quando io avevo bisogno di lui non c’è stato“.

In ogni caso, dopo aver chiuso la busta, sui social i telespettatori non hanno perso tempo ed hanno ‘invaso’ il profilo della ragazza di Boscoreale. “È stata una scelta dura, hai dimostrato il tuo vero valore” è su per giù il succo della maggior parte dei commenti, che si aggiungono a quelli di applausi a seguito di una delle sue ‘perle’ nel corso della puntata, specie quella del “Ce l’ha doro?“. Poi, tempo di smaltire viaggi e sentimenti, prende parola la stessa Alessia che vede salire il numero dei suoi seguaci vertiginosamente.

“Non so cosa vi aspettate da me, sono una ragazza normale. La mia non è stata una vita facile già prima del tradimento, però posso dire orgogliosamente che ogni qualvolta sono caduta c’è sempre stata la mia famiglia a tendermi la mano. Ed è proprio questa la mia unica ed immensa ricchezza!”, sono le parole su Instagram di Alessia. Poi, in una serie di storie, prova anche a raccontare come ha realizzato di aver accumulato oltre 80mila follower in pochissimi giorni (stamattina ha superato quota 100mila). “Ci sto provando ad interloquiere con 80mila seguaci, ma il pensiero va sempre a quei minatori che, domani mattina, chissà cosa si aspettano in quei tunnel…“.

“Mi assumo la responsabilità su quello che ho detto e che tutt’ora penso. Ci tengo a dire che non sono stata io a volere tutto questo ma sono stata chiamata in causa, quindi sono stata costretta a rispondere“, aveva invece risposto inizialmente ieri.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alessia Quarto (@alessiaquarto24)

Anche i profili fake dopo la puntata di C’è Posta per Te

Dopo la puntata del programma di Canale 5, qualcuno non ha perso tempo neanche per sciacallare sul nome di Alessia, creando profili fake con la sua identità. Motivo? Sfruttare la sua visibilità. Lo scopo? Quello resta un mistero. In ogni caso, la giovane è intervenuta sulla questione chiedendo a tutti i suoi followers di segnalare tutte le persone che sfruttano la sua immagine solo per notorietà.