All’Istituto Italiano degli Studi filosofici di Napoli un aperitivo in sostegno di una missione sanitaria in Costa d’Avorio

Invitiamo alla massima partecipazione per l’aperitivo di sostegno per la missione sanitaria presso la sottoprefettura di Ouragahio in Costa d’Avorio che si terrà venerdì 23 giugno 2023 presso l’Istituto Italiano degli Studi Filosofici di Napoli in via Monte di Dio, 14 – Napoli.

Il 23 durante l’aperitivo firmeremo il protocollo d’intesa tra Aïsha Fondation e HAMEF APS per la missione sanitaria che si svolgerà nel mese d’agosto 2023 in Costa d’Avorio. I cittadini della sottoprefettura di Ouragahio non hanno mai avuto l’opportunità di una visita odontoiatrica. Parliamo di circa 50 mila abitanti. Saranno consegnati completini da calcio donati da GIVOVA e attrezzature medicali donati dall’Ordine dei Farmacisti agli abitanti della Sottoprefettura.

Si ringraziano tutte le associazioni che hanno partecipato alla raccolta fondi per la costruzione dei servizi igienici del presidio ospedaliero, il Rotary Club International, i 5 fantastici Fotografi, l’Istituto Comprensivo Terza Gadda di Quarto e tanti altri donatori che hanno fino ad ora partecipato e gli altri partner locali FAJSO che hanno collaborato a distanza.

Causale: Ouragahio

IBAN: IT33X0306909606100000190068

Intestato a: AISHA FOUNDATION ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO.