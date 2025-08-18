PUBBLICITÀ
Ambulanza bloccata dalle auto parcheggiate a Giugliano, la denuncia dei soccorritori

Oggi pomeriggio ci sono stati momenti di tensione nella seconda traversa Dante Alighieri a Giugliano.  Un’ambulanza del 118 della Asl Napoli 2 Nord (postazione Giugliano 01), allertata per un codice rosso avrebbe incontrato gravi difficoltà a raggiungere il luogo dell’intervento. Tutto sarebbe stato causato delle auto parcheggiate su entrambi i lati della carreggiata.

La situazione, che ha rischiato di rallentare un soccorso di massima urgenza, riaccende i riflettori sul problema della sosta selvaggia in città. “La nostra associazione lancia un appello al Sindaco di Giugliano, chiedendo controlli più stringenti sul territorio con gli uomini e i mezzi a disposizione dell’amministrazione, per garantire la sicurezza dei cittadini e la rapidità dei soccorsi“, scrive Nessuno Tocchi Ippocrate.

