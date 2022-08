Dalla Campania alla Sardegna per le vacanze, trova la morte in un tragico incidente

È di un morto e tre feriti non gravi il bilancio di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata lungo la provinciale 59, in località Poltu Quatu, ad Arzachena. La vittima è Andrea di Florio, 63 anni, turista di Nocera Inferiore (Salerno). L’uomo era al volante di un Suv Mercedes a bordo del quale si trovavano anche la figlia e una coppia di amici residenti nella zona di Desenzano del Garda (Brescia).

La vettura, per cause ancora in fase d’accertamento da parte della Polizia stradale di Olbia, si è scontrata con una Fiat Punto con alla guida una 21enne. Dopo l’impatto, il suv si è ribaltato e il conducente è rimasto schiacciato, morendo sul colpo. Sul posto sono intervenute anche le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. La figlia della vittima, uno degli amici e la conducente della Punto sono stati trasportati in ospedale per essere visitati, ma non sono in gravi condizioni. Le due auto sono state sequestrate.

𝗟𝘂𝘁𝘁𝗼 𝗗𝗶 𝗙𝗹𝗼𝗿𝗶𝗼, 𝗶𝗹 𝗰𝗼𝗿𝗱𝗼𝗴𝗹𝗶𝗼 𝗱𝗲𝗹 𝘀𝗶𝗻𝗱𝗮𝗰𝗼 𝗣𝗮𝗼𝗹𝗮 𝗟𝗮𝗻𝘇𝗮𝗿𝗮

«Apprendiamo con sgomento della tragedia verificatasi in Sardegna nella quale ha perso la vita il noto industriale nocerino Andrea Di Florio. L’imprenditore era molto apprezzato e benvoluto anche a Castel San Giorgio dove era amministratore della Ecoplastica Srl.

Un’estate funestata da troppe brutte notizie, il mio personale cordoglio e quello di tutta l’amministrazione comunale alla famiglia di Andrea Di Florio, alla moglie e alla figlia.

Se ne va un imprenditore serio, perbene, legato al suo territorio e al suo lavoro, che possa riposare in pace».

𝘐𝘭 𝘚𝘪𝘯𝘥𝘢𝘤𝘰 𝘗𝘢𝘰𝘭𝘢 𝘓𝘢𝘯𝘻𝘢𝘳𝘢