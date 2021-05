Sono ore di ansia e preoccupazione a Santa Maria Capua vetere, nel casertano, per la scomparsa di Nicola Di Matteo. Il giovane è scomparso da casa senza dare più notizie. A lanciare l’appello disperato è mamma Maria che sui social scrive: “Mio figlio Nicola Di Matteo si è allontanato da casa senza dare notizie.soffre di depressione.Siamo molto preoccupati. Chiunque abbia notizie mi contatti. Grazie. 338 3089769 . Condividete grazie”. Nicola, come si legge nel messaggio, soffre di depressione ed i familiari sono molto preoccupati per le sue condizioni.

L’appello della zia: “Mio nipote Nicola Di Matteo figlio di mia sorella Mariella, che lavora nella mia farmacia, si è allontanato da casa senza dare notizie, a Santa Maria Capua vetere, soffre di depressione. Siamo molto preoccupati. Chiunque abbia notizie contatti. Grazie. 338 3089769 Mariella o 3420637560 Lucia. Condividete grazie”.