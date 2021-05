Corsa contro il tempo a Napoli per aiutare Maria. Alla giovane, appena 13enne, è stata diagnosticata una scoliosi idiopatica grave che sta compromettendo la sua salute con un rischio elevato di perforazione di un polmone. Una patologia che può essere curata solo attraverso un delicato intervento. L’intervento all’ospedale Rizzoli di Bologna, specializzato nel trattamento di questa patologia, è previsto per il prossimo 25 giugno. La famiglia di Maria sta raccogliendo fondi per raggiungere la somma necessaria per l’intervento: circa 27 mila euro. E’ una corsa contro il tempo che sta vedendo impegnati amici e familiari della giovane.

“L’intervento si dovrà fare a Bologna all ospedale ‘Rizzoli’. E’ previsto il 25 giugno, noi dovremmo partire il 22 giugno per il tampone e accertamenti mi hanno chiesto il bonifico 5 giorni prima del intervento di 26,900 euro. Vi prego di aiutarmi con un piccolo aiuto tutto insieme ce la faremo! Grazie a tutti Dio vi benedica“. E’ questo l’appello della famiglia che ha avviato in rete un crowdfunding, una raccolta fondi per ridare a Maria la speranza di una vita normale.

CLICCA QUI PER PARTECIPARE ALLA RACCOLTA FONDI PER MARIA