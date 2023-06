Anziani picchiati e umiliati nella casa di riposo a Napoli, gli indagati sono tutti ai domiciliari

PUBBLICITÀ

Per la vicenda della casa di Cura “Nonna Rosa”, il Tribunale del Riesame ha confermato oggi le misure cautelari eseguite l’8 giugno scorso dai Carabinieri della compagnia Napoli Centro. I 3 in carcere, poiché incensurati, sono stati sottoposti ai domiciliari.

I 7 indagati, ora, sono tutti ai domiciliari: Grazia Rocco, 35enne di Arzano, Gennaro Postiglione, 52enne del rione Monterosa di Scampia, e Marco Marzano, 45enne di Pozzuoli, Rosa Mascetta, 23enne di Arzano, Simona Cimmarosa, 34enne di Casalnuovo, Aniello Robilotta, 31enne di Mugnano e Caterina Fornaro, 57enne di Cercola. Gli operatori sociosanitari sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso fra loro, di maltrattamenti, continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza.

L’indagine

Gli indagati, operatori socio sanitari di una struttura residenziale privata per anziani ubicata nel Quartiere Chiaia, sono ritenuti gravemente indiziati, in concorso fra loro, di maltrattamenti, continuati e pluriaggravati, in danno di persone affidate alla loro cura e vigilanza.

Dalle indagini svolte dai Carabinieri della Stazione di Napoli Chiaia sarebbero emerse reiterate e quotidiane condotte di umiliazione, minaccia, grave violenza fisica e psicologica nonché molteplici episodi di deliberata indifferenza rispetto agli elementari bisogni di assistenza ai pazienti, di età compresa tra gli 80 ed i 100 anni.

Le condotte degli O.S.S., documentate da intercettazioni ambientali audio e video, sarebbero state commesse ai danni di anziani in età avanzata, compresa tra gli 80 e 100 anni.

Tre degli odierni indagati avrebbero altresì indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza (uno in forma diretta, due in maniera indiretta).

Tre degli odierni indagati avrebbero altresì indebitamente percepito il Reddito di cittadinanza (uno in forma diretta, due in maniera indiretta).