Aperta un’indagine sulla morte di Federica, la 12enne precipitata da scuola a Marcianise

PUBBLICITÀ

Silenzio e dolore avvolgono la scuola media “Calcara” di Marcianise all’indomani della morte di Federica D.B., 12 anni, precipitata dal secondo piano dell’istituto nella mattinata di ieri. La studentessa, che frequentava la seconda media, si era allontanata dall’aula dopo aver chiesto di andare in bagno. Poco dopo è stata trovata senza vita nel cortile esterno. In classe aveva lasciato un breve biglietto con scritto “Mi dispiace”.

L’intera comunità scolastica è sconvolta, in particolare i compagni e gli amici della ragazzina, rimasti sotto choc dopo aver appreso dell’accaduto. Sul posto sono intervenuti sanitari del 118 e polizia, che ha avviato i rilievi tecnici per ricostruire con precisione la dinamica. Al momento, le verifiche puntano verso l’ipotesi del gesto volontario, ma gli accertamenti sono ancora in corso.

PUBBLICITÀ

La mamma e il papà della giovane, arrivati subito a scuola, sono stati assistiti da personale sanitario e da psicologi. Sposati dal 2017, vengono descritti come genitori amorevoli. La dirigente scolastica ha sospeso le attività pomeridiane e l’istituto sta offrendo supporto agli studenti più coinvolti. La polizia ha trasmesso un’informativa alla Procura di Santa Maria Capua Vetere, che valuterà eventuali ulteriori approfondimenti nei prossimi giorni.