PUBBLICITÀ
HomeCronacaAppalti truccati con il ‘sistema Ferraro’, il sindaco Guida si difende: “Ero...
CronacaCronaca locale

Appalti truccati con il ‘sistema Ferraro’, il sindaco Guida si difende: “Ero a casa sua perché aveva una perdita d’acqua”

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
PUBBLICITÀ

L’inchiesta sul cosiddetto “sistema Ferraro” ha portato agli arresti di Nicola Ferraro, ex consigliere regionale dell’Udeur già condannato per concorso esterno in associazione camorristica, e agli arresti domiciliari del sindaco di Arienzo, Giuseppe Guida. L’ordinanza giudiziaria, consultata dagli inquirenti, mette in evidenza un rapporto personale e ravvicinato tra i due.

Gli incontri documentati

Secondo le telecamere e le indagini telefoniche, tra marzo e aprile 2023 Guida ha fatto numerose visite alla casa di Ferraro. In particolare:

PUBBLICITÀ

• Il 5 marzo 2023, alle 16:49, Guida è stato ripreso dai Carabinieri mentre entrava nella residenza di Ferraro a bordo di una Volkswagen Touareg blu.

• Il 22 marzo 2023, alle 8:03, un altro ingresso dello stesso genere è stato documentato dalle telecamere.

• Il 16 aprile e il 20 aprile 2023, Guida è tornato nuovamente a casa di Ferraro, come confermato dalle registrazioni video.

Ferraro, in sede di interrogatorio preventivo, ha tentato di giustificare la presenza del sindaco con motivazioni di carattere tecnico, come la riparazione di una tubatura dell’acquedotto o questioni relative alla mobilità e al trasferimento di personale coinvolgendo familiari.

Le incongruenze e la valutazione degli inquirenti

Gli inquirenti giudicano inattendibili le dichiarazioni di entrambi. Le visite ripetute e la natura confidenziale delle conversazioni fanno ritenere che il rapporto fosse molto più ravvicinato di quanto dichiarato in sede difensiva. Le giustificazioni legate a questioni idrauliche o amministrative sono ritenute pretestuose e probabilmente concordate per gli interrogatori preventivi.

Contesto investigativo

L’ordinanza evidenzia inoltre che Ferraro manteneva contatti con altri soggetti legati al sistema, pianificando incontri e coordinando azioni attraverso chiamate e appuntamenti diretti. Il sindaco Guida, pur dichiarandosi “conoscente senza rapporti di amicizia”, appare quindi parte integrante di una rete personale e politica orchestrata da Ferraro.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati