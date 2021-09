Tragico incidente in Campania, Roberto si schianta con la moto e muore a 25 anni

Un ragazzo di 25 anni, Roberto Alborelli, ha perso la vita in un incidente stradale ad Ariano Irpino. Il giovane, del posto, abitava al rione San Pietro. Lo scontro è avvenuto intorno alle 21 di ieri tra una motocicletta, alla cui guida c’era il 25enne, ed un’auto. L’impatto, all’altezza dei rione Martiri, purtroppo è costato la vita a Roberto che è arrivato senza vita all’ospedale Frangipane.

La dinamica dello schianto

Nell’auto, una Golf, c’erano invece due donne, madre e figlia. Entrambe sono state accompagnate all’ospedale in stato di choc, ma le condizioni delle due per fortuna non destano particolare preoccupazione. Sono ancora in corso accertamenti sulla dinamica dello schianto, ma pare l’impatto sia stato tremendo: il mezzo a due ruote, infatti, si è completamente distrutto. Il 25enne, particolare ancora più macabro, è invece finito violentemente contro il suolo riportando ferite che in pochi minuti si sono rivelate fatali. Per effettuare i rilievi è stato necessario chiudere temporaneamente la strada al traffico sia in direzione Napoli che verso Foggia.