Arisa fa impazzire i social, foto in intimo e autoreggenti: “Sono una ragazza di strada”

Arisa fa impazzira i social ancora una volta, con una serie di scatti che non passano inosservati. La cantante lucana ha sfruttato il ritorno a Potenza, per realizzare alcune fotografie in lingerie e autoreggenti. La bella 40enne, che è nata a Genova ma è cresciuta in Basilicata, ha lasciato tutti senza fiato e si è mostrata ancora una volta super sexy.

Ai sette scatti hot, Arisa ha aggiunto un commento nel quale ha sottolineato la scelta della location: «La ragazza di via Pozzallo», ha scritto. La via di Potenza dalla quale è partita, sognando di diventare una cantante famosa e che ha conquistato tutta Italia grazie al brano “Sincerità”. Il nome della compilation di fotografie è «Quella parte di me, che non obbedisce mai a niente».

Domenica Arisa aveva fatto emozionare i fan durante la puntata di Amici. Dopo i complimenti di Maria De Filippi è scoppiata in lacrime ed è uscita dallo studio, per poi rientrare con un paio di occhiali da sole. «Sei bravissima tu, la cosa bella è che tu ancora hai paura di cantare. Questo ti fa onore perché vuol dire che, quando ti rimane la paura, di sbagliare, vuol dire che hai ancora tanto da dare. Quando non avrai paura vorrà dire che non hai più niente, lo penso davvero», le ha detto la De Filippi. «Queste lacrime di me*da, scusate. Grazie Maria», ha risposto.