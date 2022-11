Assalto da film al portavalori, banditi in fuga con 100mila euro

Un commando armato ha assaltato un portavalori davanti ad un ufficio postale a ridosso del centro di Barletta. Secondo la prima ricostruzione gli assalitori, almeno quattro, hanno dato fuoco a un’auto ferma di traverso lungo la carreggiata. Dunque la rapina è accaduta poco dopo le ore 12 in via Canne nei pressi dell’affollato mercato rionale. La polizia indaga sull’accaduto e sul posto sono giunti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. I quattro hanno bloccato la via di fuga al portavalori e sarebbero riusciti a portare via parte circa 100mila euro trasportati dal mezzo.

Assalto al portavalori sulla A14, veicoli in fiamme sulla carreggiata

Tentato assalto al portavalori in autostrada, sulla A14 Cerignola-Canosa, in territorio Bat. Stando a quanto si legge su Foggia Today, i fatti sarebbero accaduto lo scorso 27 ottobre alle 7.30 quando alcuni mezzi sarebbero stati dati alle fiamme e messi di traverso sulla carreggiata. Il colpo, però, non è andato a buon fine. Fortunatamente non si registrano feriti. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunti i vigili del fuoco di Barletta e Foggia che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il tratto autostradale.