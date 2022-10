Assalto al portavalori sulla A14, veicoli in fiamme sulla carreggiata

Tentato assalto al portavalori in autostrada, sulla A14 Cerignola-Canosa, in territorio Bat. Stando a quanto si legge su Foggia Today, i fatti sarebbero accaduto questa mattina intorno alle 7.30 quando alcuni mezzi sarebbero stati dati alle fiamme e messi di traverso sulla carreggiata. Il colpo, però, non è andato a buon fine. Fortunatamente non si registrano feriti.

Sul posto, oltre alle forze dell’ordine, sono giunti i vigili del fuoco di Barletta e Foggia che hanno domato le fiamme e messo in sicurezza il tratto autostradale chiuso momentaneamente in entrambe le posizioni. Nel dettaglio, precisa Autostrade per l’Italia, “si tratta del tratto compreso tra il bivio con la A16 Napoli-Canosa e Canosa in entrambe le direzioni, a causa di una tentata rapina a portavalori avvenuta all’altezza del km 609,8”.

“Per la stessa causa sull’autostrada A16 Napoli-Canosa è stato chiuso il tratto tra Cerignola ovest ed il bivio con la A14 Bologna-Taranto verso Canosa. Per coprire la fuga, sulla A14 i rapinatori hanno dato alle fiamme un veicolo in carreggiata nord e uno in carreggiata sud”.