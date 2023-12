Aumentano i casi Covid, l’ordine dei medici: “Evitare auguri con baci e abbracci durante le feste di Natale”

PUBBLICITÀ

L’arrivo del freddo porta sempre un aumento di influenza, ma Filippo Anelli richiede prudenza anche per il Covid. Dove in questo periodo si sta riscontrando nuovamente una una crescita del picco di contagio.

Aumentano i casi di influenza

Con il Covid in ripresa, torna l’allarme dei medici in vista delle vacanze di Natale. «Per evitare i contagi, meglio evitare gli auguri con baci e abbracci», consiglia Filippo Anelli, presidente della Federazione nazionale degli Ordini dei medici e degli odontoiatri (Fnomceo). «Vista l’aumentata circolazione del Covid e dell’influenza serve tornare alla prudenza», dice ancora il medico. «Tornare ad atteggiamenti prudenti perché durante le feste di Natale avremo un picco di contagi, sia per le malattie influenzali sia per il coronavirus», dice ancora Anelli.

PUBBLICITÀ

«È ancora una malattia temibile»

«Dobbiamo sottolineare ovviamente – continua Anelli – che il Covid oggi non è quello che abbiamo conosciuto nel 2020-/21, fa meno paura.

Ma resta ancora una malattia temibile. I dati sulla mortalità, purtroppo sono in ascesa, ogni settimana muoiono 200 persone con una tendenza all’aumento. Non abbiamo più un sistema di sorveglianza puntuale sulla circolazione virale ma i dati dei ricoveri, delle rianimazioni e dei decessi evidenziano con chiarezza il forte aumento. Per questo, con l’avvicinarsi delle feste, con la maggiore frequenza di incontri in luoghi chiusi, serve avere molta prudenza. Ricordiamo le cose che abbiamo imparato in pandemia: la trasmissione di questi virus passa attraverso le goccioline di saliva. Per questo non va bene baciarsi per scambiarsi gli auguri. E, in generale, applichiamo le misure igieniche che conosciamo».

Per esempio, «nei locali molto affollati, l’uso della mascherina non è una cattiva idea”, conclude il presidente della Fnomceo, ricordando che soprattutto “occorre vaccinarsi contro il Covid e contro l’influenza. Il vaccino è l’unica vera arma che abbiamo e dobbiamo usarla».