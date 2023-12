Diede fuoco alla Venere degli Stracci a Napoli, clochard condannato a 4 anni di reclusione

PUBBLICITÀ

Il gup di Napoli Linda Comella ha condannato a quattro anni di reclusione e al pagamento di una multa di 4mila euro Simone Isaia il clochard di 32 anni accusato di aver incendiato, all’alba dello scorso 12 luglio, la “Venere degli Stracci”, l’opera di Michelangelo Pistoletto, che era stata sistemata appena una quindicina di giorni prima in piazza Municipio, a Napoli.

La sentenza è giunta al termine di un processo celebrato con il rito abbreviato.

A indagare sul rogo fu la Polizia di Stato, coordinata dal sostituto procuratore Federica D’Amodio, magistrato in forze al Gruppo Beni Culturali (diretto dal procuratore aggiunto Pierpaolo Filippelli).

L’uomo, originario della provincia, venne fermato dai poliziotti con le accuse di incendio e distruzione di beni culturali.

A Napoli una nuova “Venere degli Stracci” nel 2024

La Venere degli Stracci di Michelangelo Pistoletto, l’opera distrutta lo scorso 12 luglio in un incendio appiccato da un 32enne senza fissa dimora, verrà reinstallata in piazza del Municipio, per poi essere donata dall’artista alla città di Napoli. La nuova Venere degli Stracci verrà inaugurata il 22 gennaio e rimarrà esposta per quattro mesi.

“Grazie ai progetti di arte pubblica che stiamo realizzando, Napoli è sempre più un museo a cielo aperto, democratico, gratuito, fruibile da tutti – ha affermato il sindaco Gaetano Manfredi – anche dopo un momento difficile, la città ha dimostrato di essere capace di risollevarsi e guardare avanti. La ricostruzione dell’opera di Pistoletto rappresenta la capacità della città di rigenerare sé stessa grazie alla bellezza, all’arte e alle energie positive dei suoi cittadini. La nuova Venere rafforza la vocazione al contemporaneo di Napoli e si pone, dunque, all’interno di un programma più ampio che vuole essere un esempio di come costruire la città, trovando forme originali di rigenerazione urbana capaci di coinvolgere l’intera comunità, sempre nell’ottica dell’inclusione sociale senza dimenticare i fragili”.