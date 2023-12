Incendio nelle palazzine a Giugliano, non c’è pace le famiglie di via Bosco

PUBBLICITÀ

Ieri verso mezzanotte i Carabinieri della locale compagnia sono intervenuti a via Bosco a Casacelle per un incendio all’interno dei palazzi. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. Dai primi accertamenti pare che l’incendio sia nato da alcuni rifiuti che erano nel vano ascensore all’ultimo piano, il settimo. Nessun ferito, indagini in corso da parte dei carabinieri. Settimo piano e solaio inagibili.

Sgombero di via Bosco a Casacelle, famiglie in protesta a Giugliano: “Aiutateci, non esistiamo solo per votare”

“Case vuote, ma non c’è posto per noi? Non esistiamo solo per votare!”. Questi i due slogan della protesta portata avanti dalle 42 famiglie destinatarie di provvedimento di sgombero in via Bosco a Giugliano. Mercoledì è stato organizzato un sit in in piazza Matteotti, gli organizzatori hanno deciso di alzare la voce per denunciare lo stato di abbandono circa la loro condizione: “Si tratta di un allarme sociale, dramma familiare ed emergenza abitativa”, gridano le quarantadue famiglie. Lo scorso ottobre, la Polizia di Stato e la Polizia Metropolitana avevano notificato un ordine di sgombero degli stabili entro 20 giorni, disposto dalla Procura di Napoli Nord.

Lo scopo dello sgombero è quello di consentire le operazioni di messa in sicurezza. Gli edifici in questione sono tre palazzine, ciascuna da sette piani con due appartamenti per piano per un totale di 42 abitazioni. Nonostante i sit-in e i numerosi appelli alle istituzioni, i residenti non sono ancora riusciti a trovare una sistemazione e temono per il loro futuro.