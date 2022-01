Aumentano i ricoveri in Campania, oltre 11mila positivi: 5 decessi

Oggi si registra un calo dell’indice di contagio in Campania, così come si evince dai dati covid pubblicati dall’Unità di Crisi regionale. Sono oltre 11mila i positivi giornalieri a fronte degli 100mila test effettuati. Restano invariati i ricoveri in terapia intensiva. sostanzialmente stabile l’indice di contagio che passa dall’11,21% di ieri all’11,19% di oggi.

Aumentano i ricoverati nelle terapie intensive che sono 76 (più 2 rispetto al dato precedente). In forte crescita anche i ricoveri in degenza dove i posti letto occupati sono ora 1.031 (più 70).

Questo il bollettino di oggi (dati aggiornati alle 23.59 di ieri)

Positivi del giorno: 11.815

Test: 105.508

Deceduti: 5

Report posti letto su base regionale

Posti letto di terapia intensiva disponibili: 702

Posti letto di terapia intensiva occupati: 76

Posti letto di degenza disponibili: 3.160 (*)

Posti letto di degenza occupati: 1.031

Paura covid nelle scuole, scattano le chiusure

L’ultima ordinanza di Vincenzo De Luca impone la sospensione delle attività in presenza dei servizi educativi per l’infanzia e dell’attività scolastica e didattica in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori. Oppure per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

Venerdì Vincenzo De Luca è intervenuto nella diretta Facebook del venerdì pomeriggio. Il presidente della Regione ha parlato delle scuole: “Rimaniamo in zona bianca ma la Campania ha un RT 1,6: siamo a rischio. Cresce il caos in vista della riapertura delle scuole del 10 gennaio: i nostri bambini non sono cavie della politica politicante e degli ideologismi. I sindaci ci invitano a rinviare l’apertura di 2 settimane e i presidi non sanno chi sono i vaccinati nel personale scolastico. Non apriremo le scuole medie ed elementari: andremo alla proroga a fine gennaio”.