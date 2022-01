Parco Verde di Caivano, camper per i tamponi gratis in chiesa

Mercoledì e giovedì prossimi, dalle 15,30 alle 19 presso San Paolo Apostolo di Caivano sarà possibile effettuare il tampone gratis. Lo annuncia padre Maurizio Patriciello, parroco del Parco Verde, spiegando che la parrocchia ha dato l’immediata disponibilità ad accogliere un camper delle autorità sanitarie per far eseguire i tamponi.

Tutti i giorni invito i cittadini a controllarsi ma soprattutto a vaccinarsi. “Non c’è un’omelia durante la quale non ricordi che con il vaccino si sconfigge la pandemia” spiega don Maurizio”. A qualche fedele scettico io dico che io mi fido della scienza e del Papa – aggiunge – L’utilità dei vaccini viene ricordata dai medici di tutti il mondo. E poi anche il papa lo ha detto chiaramente: dobbiamo vaccinarci”.

TAMPONI GRATIS AD ARZANO

Il Comune di Arzano, in collaborazione con la Croce Rossa, ha organizzato per il giorno 9 gennaio 2022 uno screening gratuito di tamponi per i bambini residenti ad Arzano. Potranno ricevere il test i bimbi di età compresa tra i 6 e i 13 anni, al fine di monitorare e controllare la diffusione del covid in concomitanza con la riapertura delle scuole. L’iniziativa si terrà a via Napoli nel parcheggio situato di fronte alla villa comunale.