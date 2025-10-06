Auriemma prende di mira KDB: “Troppo discontinuo, non è decisivo”

PUBBLICITÀ

Il giornalista napoletano ha parlato della sfida tra Napoli e Genoa a Stile TV, soffermandosi su Kevin De Bruyne.

Auriemma contro De Bruyne

Evidentemente l’acquisto di Kevin De Bruyne da parte del Napoli non convince a pieno Raffaele Auriemma. Le sue parole ultimamente sono spesso rivolte a chi osanna il talento del belga. L’ex Manchester City arriva all’età di 34 anni a Napoli dopo un’esperienza decennale in Inghilterra e alcuni infortuni, soprattutto nell’ultima parte.

Prima della partita pubblica un post su Instagram criticando KDB: “Contro il Genoa va in panchina il discontinuo De Bruyne”.

Le parole sull’ex Manchester City

Auriemma non è d’accordo sull’argomentazione che il campione belga abbia risolto la partita con il Genoa. Il giornalista fa leva su altri aspetti fondamentali, come gli ingressi in campo di Spinazzola o Gilmour, rispetto a quello di KDB.

“Noi a de Bruyne non possiamo chiedere velocità, intensità, dinamismo, atleticismo… Perchè non è mai stato il suo forte e da quand’è a Napoli queste qualità non le abbiamo mai viste. Conte ieri ha detto una cosa fondamentale ‘Basta parlare dei singoli’, perchè ci sono degli individui che gli fanno delle domande su De Bruyne ad ogni partita. Non sono d’accordo quando sento dire che il Napoli ha vinto grazie all’inserimento di De Bruyne”.

“Se avete visto la partita, invece, la svolta l’ha data Spinazzola. Anzi, ancor prima c’è stato Gilmour ad aver dato la velocità che serviva. E Hojlund ce lo dimentichiamo? Possibile che solo De Bruyne abbia fatto la differenza? Non capisco perchè ragionate in questi termini. Mo vuoi vedere che è arrivato il mago De Bruyne e ha fatto vincere la partita al Napoli? Se Conte aveva tutte queste aspettative su di lui, perchè non ha messo lui quando s’è fatto male Lobotka?”.

Tanti pareri contrastanti sull’impatto di Kevin De Bruyne in questa sua nuova esperienza. I dati però, riportano 3 goal e 2 assist all’attivo, dopo appena 8 presenze.