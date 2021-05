Sabato mattina presso il Commissariato di Giugliano-Villaricca una persona ha denunciato il furto della sua bicicletta ed ha segnalato di averla vista in vendita su un noto sito di compravendita on-line. inoltre, ha raccontato di aver contattato il venditore fingendosi interessato all’acquisto e, dopo una trattativa, di aver fissato un incontro in piazza Mercato a Napoli per quello stesso pomeriggio.

Gli agentui, quindi, hanno contattato i colleghi del Commissariato Vicaria-Mercato che hanno predisposto un servizio di osservazione sul luogo dell’appuntamento dove hanno individuato e bloccato un uomo presso il cui domicilio è stata trovata la bicicletta della vittima.

L’uomo, un 30enne napoletano, non ha saputo giustificare la provenienza del veicolo e, per tale motivo, è stato denunciato per ricettazione mentre la bicicletta è stata restituita al proprietario.

Capodichino: arrestato ladro d’auto.

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e del Commissariato Secondigliano, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti per una segnalazione di furto di un’autovettura in via Cupa Capodichino. I poliziotti, nel transitare in via Comunale Vecchia Miano, hanno intercettato il veicolo segnalato e hanno intimato l’alt al conducente il quale, senza rallentare la propria corsa, ha speronato la volante fino a quando è stato fermato e, sceso dall’auto, bloccato dopo una violenta colluttazione all’altezza di via III Traversa Cupa Capodichino. Gli agenti hanno rinvenuto nell’auto rubata una centralina alterata e un grosso cacciavite ed hanno arrestato Antonio Barlese, 41enne napoletano.