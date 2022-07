Aversa. Banda del buco tenta il colpo in gioielleria, ladri messi in fuga dal titolare

Banda del buco tenta il colpo ad Aversa, sulla centralissima via Roma, ma il titolare della gioielleria riesce a sventare il colpo. L’uomo ha dato l’allarme dopo aver sentito degli strani rumori nel sottosuolo.

Sul posto sono giunti i carabinieri accompaganati dai vigili del fuoco, che hanno proceduto ad avviare gli accertamenti del caso. Dalle verifiche effettuate sono stati scoperti dei cunicoli scavati nella rete fognaria per accedere all’ingresso secondario della gioielleria.

DAL NOSTRO ARCHIVIO | Banda del buco in azione nel Casertano, svaligiato un tabacchi [ARTICOLO 14/05/2022]

Banda del buco in azione nella notte a Casagiove. I malviventi si sono introdotti in un tabacchi molto noto in città. Il colpo, come si legge su Edizione Caserta, pare avesse addirittura un prologo. La notte prima infatti alcuni residenti della zona avevano avvertito passi sui tetti. Una procedura lunga, portata avanti da professionisti e soprattutto avvenuta a pochi metri da un controllo effettuato dai carabinieri impegnati nei posti di blocco proprio finalizzati a contrastare i reati predatori.