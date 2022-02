Lacrime di dolore ad Aversa, Giancarlo muore in un incidente a 49 anni

Ha perso la vita a 49 anni un infermiere di Aversa, ma residente a Minturno da qualche anno. L’uomo è deceduto a seguito di un terribile incidente stradale avvenuto sulla Domitiana, sul territorio di Mondragone. La vittima, Giancarlo Iannotti, viveva al civico sei di via San Sebastiano, nei pressi dello stadio Caracciolo Carafa- Rolando Conte. Il dramma si è consumato ieri mattina poco dopo le undici, quando il 49enne stava rientrando a Minturno con la sua Fiat Ulysse. Lungo il tragitto – per cause ancora da accertare – l’uomo si è scontrato frontalmente con un autocarro che trasportava animali e che procedeva nella stazione opposta.

Un urto violentissimo che ha causato la morte dell’infermiere, il cui corpo è stato estratto dalle lamiere contorte delle sua auto. Purtroppo, quando i vigili del fuoco hanno concluso le operazioni di soccorso, l’uomo era già morto. Poche invece le conseguenze per il conducente dell’autocarro, rimasto lievemente ferito. Da chiarire le cause del sinistro, che sarebbe avvenuto per una presunta invasione di corsia.