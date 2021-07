Si schianta con l'auto sulla folla, paura ad Aversa: gli agenti lo salvano dal linciaggio

Momenti di paura quelli vissuti ad Aversa nella serata di ieri, dove un 37enne di Cesa stava per essere linciato dalla folla. Il motivo? L’uomo, mentre era a bordo della sua auto, è piombato sui pedoni presenti tra via Leonardo Da Vinci e piazza Bernini ad Aversa, rischiando di travolgere anche diversi bambini.

L’uomo ha rischiato il linciaggio

L’uomo ha terminato la sua corsa contro un albero, per poi essere circondato dai passanti in cerca di ‘giustizia’. Sul posto per fortuna sono subito giunti i finanzieri della locale Compagnia e gli agenti della municipale. Il 37enne è finito in ospedale per essere sottoposto al test alcolemico ed esami tossicologici.