Schianto tra due auto ad Aversa, 3 persone finiscono in ospedale

Momenti di paura quelli vissuti, ieri sera, in via Pastore ad Aversa. Intorno alle 21, due auto – tra cui una minicar – si sono scontrate violentemente. Sul posto sono intervenuta tempestivamente una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento della città normanna.

Con l’aiuto dell’attrezzatura da taglio in dotazione, i caschi rossi sono riusciti a liberare della lamiere le persone coinvolte nel sinistro. Dopo i soccorsi, i malcapitati sono stati assicurati poi alle cure dei sanitari intervenuti sul posto con un’ambulanza. A riportare la notizia Caserta News.

A finire in ospedale tre persone. Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire le cause dell’incidente.