Aversa piange uno dei suoi figli, Mario è volato via a 41 anni: “Un ragazzo straordinario”

Grave lutto colpisce Aversa, la città piange Mario di Girolamo. Il giovane è volato via a soli 41 anni. Lascia la moglie Donatella, il papà Vincenzo, il fratello e le sorelle. I funerali si celebreranno venerdì 11 febbraio, alle ore 10.00, presso la parrocchia di San Giuseppe Operaio. La sua dipartita ha gettato nello sconforto l’intera comunità che in queste ore lo ricorda con affetto sui social.

“Ti accolgono gli Angeli in Paradiso caro amico/fratello Mario Di Girolamo. Hai lasciato questo mondo, hai lasciato i tuoi amici, ci hai sorpreso anche in questo. La tua vita è stata segnata da tanto dolore ma anche da immensa gioia e tanto amore, hai stravolto tutto nella tua vita per la tua indipendenza per il tuo amore, per la tua gioia di vivere e resti tale nei nostri cuori, un ragazzo straordinario senza limiti soprattutto ed oltre ogni aspettativa. Ti salutiamo con immenso amore nel cuore Ciao Mario”, uno dei messaggi apparsi su Facebook.

“Ti ricorderemo sempre cosi. Quanti ricordi Mario con te. Ricordo l’ultimo ritiro insieme ti accompagnai in bagno e perderesti una vite della tua sedia rotelle e io infuriato presi una vite della placchetto della corrente del bagno e ti aggiusti la sedia. Quante risate ti legai le ruote per non farti avanzare con la sedia scherzavamo sempre, gli incontri le serate del sabato sera. Quante parole dopo una persona che non ce piu vorrebbe dirti ma è troppo tardi. Ti dicevo mario ti spingo io e tu dicevi ce la faccio ti sei dato sempre da fare verso gli altri. Riposa in Pace Mario”, si legge ancora.