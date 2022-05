Ritorna ‘BaccalaRè’ sul lungomare di Napoli: tanto cibo, musica e spettacoli

Ritorna, sullo sfondo del meraviglioso Lungomare di Napoli, uno degli eventi più attesi di sempre ovvero BaccalàRE, la manifestazione si svolgerà da mercoledì 27 Maggio a domenica 5 Giugno 2022.

Come per le edizioni precedenti, anche la quinta edizione della kermesse sarà dedicata al baccalà, ovvero il merluzzo che viene ottenuto attraverso un processo di salagione e stagionamento. Il programma dell’evento è davvero ricco e prevede 10 giorni all’insegna del divertimento e di ospiti speciali che insegneranno al pubblico tantissime ricette sul baccalà e come utilizzarlo in cucina.

Il programma sarà ricco di eventi tra show cooking, gala dinner, degustazioni e musica dal vivo con stand e cucine vista mare.

I numeri delle scorse edizioni sono stati incredibili con più di 300mila visitatori, 10 tonnellate di materia prima lavorata, 30 ristoratori coinvolti. Quest’anno si punta ad arrivare almeno a 400mila visitatori

Il programma di eventi

Venerdì 27 maggio

Ore 18.00: Apertura al pubblico

Ore 19.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 20.00: Cerimonia inaugurale e saluti istituzionali

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Sabato 28 maggio

Ore 18.00: Apertura al pubblico

Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar

Ore 19.00: Show cooking ristoratori

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Domenica 29 maggio

Ore 12.00: Apertura al pubblico

Ore 12.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier”

Ore 13.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 15.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 17.00: Interventi Istituzionali e Interviste

Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar

Ore 19.00: Show cooking ristoratori

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Lunedì 30 maggio

Ore 18.00: Apertura al pubblico

Ore 18.30: Degustazione e promozione del tartufo – per la valorizzazione del Settore Tartuficolo Campano, organizzato in collaborazione con la Regione Campania

Ore 21.00-24.00: Dj – Set Area Lounge Bar – Cucina, cultura e tradizione

Martedì 3 maggio

Ore 18.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 18.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30: Degustazione e promozione del tartufo – per la valorizzazione del Settore Tartuficolo Campano, organizzato in collaborazione con la Regione Campania

Ore 21.00-24.00: Dj – Set Area Lounge Bar

Mercoledì 1 giugno

Ore 18.00: Apertura al pubblico

Ore 18.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 18.30: Whokshop: “Il baccalà e la dieta mediterranea” – Biologi e Nutrizionisti a confronto

Ore 19.00: AperiBaccalàRe area Lounge Bar

Ore 21.00-24.00: Dj – Set Area Lounge Bar

Giovedì 2 giugno

Ore 12.00: Apertura al pubblico

Ore 12.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier”

Ore 13.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 14.00: Attività Stand / Sponsor

Ore 18.00: AperiBaccalàRe – Area Lounge Bar

Ore 19.30: Presentazione ristoratori

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Venerdì 3 giugno

Ore 18.00: Apertura al pubblico

Ore 18.30: Corso di approccio al Vino – Corso di approccio alla birra, in collaborazione con A.I.S. “Associazione Italiana Sommelier “Associazione Italiana Sommelier”

Ore 19.30: Corso di approccio ai formaggi, in collaborazione con ONAF “Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi”

Ore 21.00-24.00: Dj-Set

Sabato 4 giugno

Ore 18.00: Apertura al pubblico

Ore 20.30: AperiBaccalàRe area Lounge Bar

Ore 21.30-24.00: Dj-Set

Domenica 5 giugno

Ore 12.00: APERTURA AL PUBBLICO

Ore 15.00: Attività Stand/Sponsor

Ore 18.00: AperiBaccalàRe area Lounge Bar

Ore 21.00-24.00: Dj-Set Area Lounge Bar

Informazioni su BaccalàRe a Napoli

Quando

Dal 27 Maggio al 5 Giugno 2022

Dove

Lungomare di Napoli

Prezzo

ingresso gratuito

si pagano i menu

Orari

dalle 18.00 alle 24.00

domenica 29 maggio, giovedì 2 giugno e domenica 5 giugno dalle 12.00 alle 24.00

aperitivi e musica dalle 18.00 alle 24.00

Contatti

Sito ufficiale BaccalàRe | pagina facebook

Menu, aperitivi e musica

L’ingresso all’evento sarà gratuito e, per gustare i prodotti, si possono acquistare menu proposti in due modalità con prezzi diversi per adulti e bambini, prezzi più bassi rispetto al passato per venire incontro alle esigenze delle famiglie.

I due menù:

per adulti caso un primo o un secondo o una piazza a scelta più bibita alcolica o analcolica più dolce più caffè.

per i bambini pizza più dolce più bibita.

Verranno serviti in materiale interamente compostabile

Tutte le sere ci saranno aperitivi e musica dalle 18 alle 24.