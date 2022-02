Bacoli, dopo 50 anni torna agibile la spiaggia di ‘Casevecchie’: “Il mare è di tutti”

Il sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, ha annunciato la riapertura della spiaggia di ‘Casevecchie’, dopo 50 anni d’attesa Bacoli “riottiene” il mare. La bonifica della spiaggia era da tempo nelle priorità del comune, che ha lavorato per rimuovere le varie capanne abusive e per ripulirla.

Sono oltre 3000 i metri quadri di costa libera restituiti alla popolazione di Bacoli e a chiunque voglia usufruirne. La spiaggia in questione è stata per anni “occupata” da baracche e delimitata con cancelli. Di conseguenza non godeva neanche di un aspetto “limpido”. Il sindaco Della Ragione ha lavorato per restituire questi metri “di mare” ai suoi cittadini.

Le parole del sindaco di Bacoli

Della Ragione si mostra entusiasta per la vittoria ottenuta, ed è lui stesso ad annunciare la notizia con un post Facebook. “Dopo oltre 50 anni di attesa, di baracche, di cancelli, di privatizzazioni” scrive il sindaco spiegando le difficolta attraversate. “Bacoli si riprende il mare. Era nascosto a tutti, sebbene sia nel cuore del paese” annuncia entusiasta. Allega poi degli scatti del “neo-nato” lungomare: “Sono foto di riscatto” precisa.

Spiega inoltre che nella giornata di ieri hanno ripulito la sabbia così da renderla agibile. “Oggi l’abbiamo curata, riportata alla luce. Oggi è continuata la rimozione degli abusi. E torna la bellezza.” spiega nel suo post. Invita poi a vivere a pieno questo rinato luogo: “Passateci, scendete in spiaggia, toccate l’acqua. È vostra, è di tutti“. “Adesso è di nuovo un patrimonio del popolo bacolese. E di chiunque ama la nostra terra” spiega.

Una vittoria molto sentita, come evince dalle parole soddisfatte del sindaco. “È vostra. È di ognuno di voi. Sono tante le emozioni di queste ore. Perché stiamo vincendo. Perché dobbiamo vincere ancora. Insieme. Un granello alla volta” conclude così il post, ribadendo l’estrema speranza per un futuro migliore per turismo e vivibilità.