Bacoli. «Regalo i miei giocattoli ai bimbi meno fortunati», il commovente gesto della piccola Anna

“Vi ricordate della piccola Anna? La bimba di Bacoli che, con una lettera, mi aveva chiesto se poteva donare i suoi giocattoli ai bimbi in difficoltà? Eccola, è venuta a portarci i suoi giochi. Per regalarli ai bambini che ne hanno bisogno. Che meraviglia”. Il sindaco di Bacoli Josi Gerardo della Ragione racconta una storia: “L’abbiamo accolta presso la sede di Flegrea Lavoro, a Cuma. Ed invito tutti coloro che possono, a seguire il suo esempio. Tra Natale e l’Epifania, organizzeremo un evento in cui distribuiremo tutti i doni raccolti alle famiglie meno fortunate. Sarà una gioia vedere la luce brillare negli occhi dei più piccoli. Ognuno può fare la sua parte. Ognuno può praticare azioni di solidarietà. Perché la nostra comunità è una grande famiglia. Facciamo squadra. Insieme, siamo più forti. Grazie, Anna Carannante. Grazie ai tuoi genitori. Ci hai insegnato tanto. Un passo alla volta. Un giocattolo alla volta”.

La storia di Anna

“Sindaco, posso donare i miei giocattoli ai bambini meno fortunati?”. Ho appena ricevuto questa bellissima lettera. È firmata da Anna, una bimba di Bacoli. Mi fa voluto esprimere un desiderio. Quello di regalare i suoi giochi ai bambini bisognosi. Per fargli vivere un Natale ancora più felice, più bello. Un’idea splendida. Per questo, apriamo le porte dello sportello comunale di ecoscambio, a Cuma, presso la sede della Flegrea Lavoro. Qui, si potranno recare tutte le famiglie, e tutti i più piccoli, che vorranno aiutarci a regalare una gioia ai bambini in difficoltà. Oggi è il giorno della famiglia, dei preparativi natalizi. Albero, presepe. E la luce più bella arriva dalla piccola Anna Carannante, che ci ha ricordato quanto è importante la solidarietà. Perché siamo un popolo, una comunità. Una famiglia. E chi può, aiuta chi ha meno. Insieme, cresciamo meglio. Un passo alla volta. Anzi. Un giocattolo alla volta”.