Bacoli. Getta un sacchetto in strada, tra i rifiuti c’era anche il Green Pass: denunciato e multato

Un cittadino di Bacoli, città in cui la raccolta differenziata supera l’80%, si è reso protagonista di un gesto incivile. L’uomo, infatti, ha pensato bene di gettare un sacchetto dell’immondizia con all’interno praticamente di tutto: qualche scarpa, un po’ di umido, carta e plastica, i propri documenti, e anche il Green Pass. L’episodio è stato ripreso dal sindaco Josi Gerardo Della Ragione, che ha commentato così il gesto su Facebook:

“Complimenti al cittadino che, forse per festeggiare la fine dello stato d’emergenza, ha deciso di buttare il proprio green pass. Insieme a qualche scarpa, ad un po’ di umido, a carta e plastica, ed ai propri documenti. Ha impacchettato tutto, e l’ha gettato in strada. A Bacoli. In una città che supera l’80% di raccolta differenziata. Ed in cui facciamo il ‘porta a porta’. Indecente. Non sarà sanzionato per il mancato rispetto delle norme COVID. Ma semplicemente perché è un incivile. Multa e denuncia. Perché dovete smetterla di trattare il nostro paese come se fosse la vostra discarica. Ringrazio la Flegrea Lavoro, e l’amministratore unico Valentina Sanfelice di Bagnoli, per il costante controllo del territorio. Vogliamo che Bacoli sia sempre più bella. E sempre più pulita. Un passo alla volta. Anzi. Un sacchetto alla volta”.