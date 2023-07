Bagnino eroe a Licola, si lancia tra le onde per salvare una ragazza che stava affogando nel mare agitato

PUBBLICITÀ

Con un vero e proprio atto eroico non ci ha pensato due volte a sfidare le onde per salvare una ragazza che stava rischiando seriamente di affogare. Gaetano Mallardo è l’eroe bagnino che ieri in un nodo lido di Licola ha salvato una giovane ragazza. E’ accaduto verso le 14:30. Il mare era agitatissimo. La ragazza, nel giorno del suo compleanno, si era recata al mare in compagnia. Qualcosa però è andato storto quando le onde l’hanno trascinata al largo. Le sue urla hanno attirato un bagnino, Gaetano, il quale ha messo il pattino a mare e l’ha salvata, tra gli applausi dei presenti.